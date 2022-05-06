В Швейцарии полиция обнаружила на заводе Nespresso полтонны кокаина

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Полиция Швейцарии обнаружила 500 килограммов кокаина на кофейной фабрике Nespressо в городе Фрибург. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

О подозрительном белом порошке, который находился в мешках для кофе, полицейским сообщили работники фабрики. Экспертиза показала, что обнаруженное вещество является кокаином. Чистота наркотического вещества составляет примерно 80%, а общая стоимость партии, по оценке правоохранителей, превышает 51 миллион долларов.

В полиции полагают, что кокаин был доставлен на завод из Бразилии и предназначался для европейского рынка. Также правоохранители заверили граждан, что наркотики не могли попасть в продукцию завода, поскольку не контактировали с ней.

Расследованием данного инцидента было поручено федеральной прокуратуре Швейцарии.

Ранее прохожие обнаружили на пляжах графства Восточный Сассекс в Британии почти тонну кокаина на сумму 80 миллионов фунтов стерлингов. Водонепроницаемые пакеты с веществом были прикреплены к спасательным жилетам. О находке прохожие проинформировали местную полицию.