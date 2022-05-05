Джен Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома

Фото: Zuma\ТАСС

Действующий пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 13 мая покинет свою должность. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на администрацию США.

Отмечается, что ее преемницей станет Карин Жан-Пьер.

Ранее сообщалось, что Псаки весной планирует уйти работать на телеканал MSNBC. Она, предположительно, будет вести шоу на стриминговой платформе Peacock, а также участвовать в прямых эфирах других проектов MSNBC. По некоторым данным, до этого она вела переговоры и с другими телеканалами, в том числе CNN.