Джен Псаки планирует покинуть пост пресс-секретаря Белого дома – СМИ

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки весной планирует уйти работать на телеканал MSNBC. Об этом сообщает американское новостное издание Axios со ссылкой на осведомленные источники.

В настоящее время Псаки якобы ведет переговоры с телеканалом и уже известила о своих планах Белый дом. Она, предположительно, будет вести шоу на стриминговой платформе Peacock, а также участвовать в прямых эфирах других проектов MSNBC.

Вступить в новую должность Псаки может уже в мае. По некоторым данным, до этого она вела переговоры и с другими телеканалами, в том числе CNN.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп предложил действующему главе государства Джо Байдену "с позором уйти в отставку". По его словам, тот допустил ухудшение ситуации с COVID-19, разрушение энергетической независимости Штатов и приход к власти в Афганистане движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ).

