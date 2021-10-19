В США назначили нового спецпредставителя по Афганистану

00:46
Фото: depositphotos/etienjones
Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад уходит в отставку, эту должность займет его заместитель Томас Уэст. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.
"Спасибо послу Залмаю Халилзаду за десятилетия неустанной службы Соединенным Штатам. Рад приветствовать Томаса Уэста в роли специального представителя по Афганистану", – написал Блинкен в Twitter.
Ранее секретарь ЦК Объединенной коммунистической партии, внучка премьер-министра Афганистана Мохаммада Юсуфа историк Дарья Митина заявила, что к передаче власти в Афганистане представителям запрещенной в РФ террористической организации "Талибан" могут быть причастны чиновники Госдепартамента США.
"Автором идеи" и главным исполнителем назван Халилзад, ключевыми исполнителями – экс-госсекретарь США Майк Помпео, экс-посол США в Афганистане Джеймс Каннингем и действующий посол Росс Уилсон. Как полагает историк, решение принимались за спиной американских руководителей государства еще в 2019 году.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: