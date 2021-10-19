В США назначили нового спецпредставителя по Афганистану

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Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад уходит в отставку, эту должность займет его заместитель Томас Уэст. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

"Спасибо послу Залмаю Халилзаду за десятилетия неустанной службы Соединенным Штатам. Рад приветствовать Томаса Уэста в роли специального представителя по Афганистану", – написал Блинкен в Twitter.

Ранее секретарь ЦК Объединенной коммунистической партии, внучка премьер-министра Афганистана Мохаммада Юсуфа историк Дарья Митина заявила, что к передаче власти в Афганистане представителям запрещенной в РФ террористической организации "Талибан" могут быть причастны чиновники Госдепартамента США.

"Автором идеи" и главным исполнителем назван Халилзад, ключевыми исполнителями – экс-госсекретарь США Майк Помпео, экс-посол США в Афганистане Джеймс Каннингем и действующий посол Росс Уилсон. Как полагает историк, решение принимались за спиной американских руководителей государства еще в 2019 году.