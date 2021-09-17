В Пентагоне извинились за ошибочный удар по Кабулу из-за которого погибли 10 человек

17 сентября, 23:30
Фото: depositphotos/icholakov01
Глава Пентагона Ллойд Остин извинился за ошибочный удар американского беспилотника по Кабулу 29 августа. Он также заявил, что Вашингтон "извлечет уроки из этой ужасной ошибки".
"Мы приносим свои извинения и постараемся извлечь уроки из этой ужасной ошибки. С этой целью я поручил провести тщательный анализ расследования, только что завершенного Центральным командованием ВС США", – приводит его слова РИА Новости.
В американском военном ведомстве также подтвердили, что в результате этого удара погибли десять гражданских лиц, включая семерых детей.
О том, что удар был ошибочным, в пятницу, 17 сентября, в ходе брифинга рассказал глава Центрального командования ВС США Кеннет Маккензи. Он отметил, что в Пентагоне также считают маловероятным, что в результате данной операции были ликвидированы лица, связанные с ответвлением запрещенной в России террористической группировки ИГ – "Исламское государство в Хорсане".
"Наше расследование привело к выводу, что удар был трагической ошибкой", – приводит слова Маккензи Fox News.
30 августа Пентагон подтвердил, что силы Соединенных Штатов покинули Афганистан, завершив военную миссию в этой стране.
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