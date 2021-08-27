Эксперт назвал возможные мотивы террористов, совершивших взрывы в Кабуле

В Кабуле 26 августа прогремело сразу несколько мощных взрывов. Больше сотни погибших, количество пострадавших перевалило за тысячу. В городе царит хаос и паника. Расскажем, как на теракты отреагировали в мире и связаны ли они с приходом к власти в Афганистане запрещенного в России движения "Талибан".



Атака смертников

Первый мощный взрыв произошел у отеля Baron, где обычно останавливаются британцы и американцы. Неподалеку находятся ворота международного аэропорта Кабула. Афганский журналист Биляль Сарвари написал в соцсети, что взрывное устройство привел в действие смертник.

Вслед за первым терактом в окрестностях воздушной гавани случился второй, сработала взрывчатка в одном из автомобилей. Российских граждан в момент взрывов в аэропорту не было, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ответственность за серию терактов взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ).

Один из выживших в результате теракта рассказал, что в момент взрыва он находился в очереди у одного из входов аэропорта.





выживший в теракте у аэропорта Кабула Как будто кто-то убрал почву у меня из-под ног. Мне показалось, что мои барабанные перепонки лопнули и я потерял слух.

По словам мужчины, в воздухе летали части тел – "как во время торнадо".

"Я своими глазами видел конец света", – поделился очевидец.

Позже в Кабуле прогремело еще несколько мощных взрывов. Представитель радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) заявил, что они были управляемыми, их произвели американские военные для ликвидации боеприпасов. Это подтвердил официальный представитель Центрального командования ВС США майор Джон Ригсби.

По последним данным, жертвами терактов стали более 170 человек. Из них по меньшей мере 28 были талибами, заявили представители движения. Там уже решительно осудили случившееся и пообещали привлечь виновных к ответственности. Также Пентагон подтвердил гибель 13 американских военных, еще 18 пострадали. Всего ранения в результате терактов, по последним данным, получили более 1,3 тысячи человек.



Мир обеспокоен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия самым решительным образом осуждает теракты в Кабуле и очень обеспокоена ситуацией в Афганистане.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Мы самым решительным образом осуждаем эти террористические акты. Безусловно, очень печальные новости о большом количестве погибших. К сожалению, подтверждаются пессимистические прогнозы относительно того, что хаосом, который возник в Афганистане, обязательно не преминут воспользоваться засевшие там террористические группировки и организации, в первую очередь ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка) и производные от ИГИЛ.

Песков отметил, что существует опасность не только для Афганистана, где идет смена власти, но и для других государств. Именно поэтому ситуация продолжает оставаться причиной для серьезной озабоченности, сказал он.

Президент США Джо Байден заявил, что несет ответственность за случившееся в стране. Именно глава Белого дома отдал приказ о выводе американских войск из Афганистана, после чего к власти стремительно пришли талибы.





Джо Байден президент США Я несу ответственность фундаментально за все, что произошло.

Однако вывод американских войск из Афганистана все равно будет продолжен, сказал Байден. По его словам, армия США покинет страну к 31 августа. Президент подчеркнул, что совершивших атаку на Кабул найдут и заставят заплатить. Также Байден отдал приказ готовить удары по лидерам и объектам "Исламского государства". Марию Захарову это заявление озадачило.

"То есть США знали, где находятся лидеры и объекты ИГИЛ?!" – написала официальный представитель российского МИД в своем Telegram-канале.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ситуация в Афганистане вызывает беспокойство.

"Обеспечение безопасного прохода в аэропорт остается жизненно важным. Мы должны гарантировать, что нестабильная ситуация не приведет к возрождению терроризма", – поделился Мишель в Twitter.

Слова соболезнования США и Афганистану выразил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Взрывы в Кабуле он назвал варварскими террористическими атаками.



Новая война?

Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер в беседе с Москвой 24 назвал теракты в Кабуле прогнозируемыми. По его словам, захват власти талибами спровоцировал внутренний конфликт между населяющими страну народами и конфессиями, у которых разные взгляды на происходящее в Афганистане.

"Отношения у запрещенного в России "Талибана" с тем же самым запрещенным в России "Исламским государством" очень непростые. Если ИГИЛ ставит задачу террористического интернационала, то "Талибан" ориентирован на организацию своего государства по своим законам в рамках границ Афганистана. Как только власть была захвачена, пусть даже еще остаются очаги сопротивления, дальше начинается дележ властных, территориальных и иных полномочий", – говорит Линдер.

Эксперт заметил, что одномоментно зачистить территорию от засевших в стране террористических ячеек, среди которых есть и ИГИЛ, "Талибан" не сможет.





Иосиф Линдер президент Международной контртеррористической ассоциации Опять следует ожидать серии взрывов, противостояний, военных конфликтов, открытия новых внутренних фронтов.

Если "Талибан" серьезно возьмется за организацию внутренней жизни в стране, есть шанс на стабилизацию ситуации через какое-то время, считает Линдер. Однако надолго ли это произойдет, сказать очень сложно, говорит эксперт. Собеседник Москвы 24 не исключил, что в будущем ИГИЛ может поставить задачу свергнуть власть талибов.

"Если они сейчас открыто провели террористический акт, чтобы продемонстрировать контроль над ситуацией, это определенный вызов. Вопрос, как на это отреагирует политическое крыло "Талибана" и его военные подразделения", – рассуждает Линдер.





Иосиф Линдер президент Международной контртеррористической ассоциации Вполне возможно, что будет открыт новый фронт военного противостояния между ИГИЛ и "Талибаном".

Линдер допустил, что после вооруженного конфликта воюющие стороны в Афганистане вновь сядут за стол переговоров и придут к временному соглашению. Однако со сменой геополитической ситуации они опять возьмутся за оружие, резюмировал эксперт.

