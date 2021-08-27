В Кремле прокомментировали взрывы в Кабуле

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ серьезно обеспокоена развитием конфликта в Афганистане и самым решительным образом осуждает взрывы в Кабуле. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы самым решительным образом осуждаем эти террористические акты. Безусловно, очень печальные новости о большом количестве погибших. К сожалению, подтверждаются пессимистические прогнозы относительно того, что хаосом, который возник в Афганистане, обязательно не преминут воспользоваться засевшие там террористические группировки и организации, в первую очередь ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка) и производные от ИГИЛ", – заявил Песков.

По его словам, опасность велика не только для самой страны, где происходит смена власти, но и для других государств. Именно поэтому, как он объяснил, это "продолжает оставаться причиной для нашей серьезной озабоченности".

Ранее историк Дарья Митина заявила, что к передаче власти в Афганистане движению "Талибан" (организация запрещена в РФ) могут быть причастны представители Госдепартамента США. К тому же, как она уточнила, талибов поддержали их соратники в Катаре.

В середине августа представители радикального движения вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над всей территорией Афганистана.

В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть Афганистан, чтобы избежать кровопролития.