Вылеты эвакуационных рейсов возобновились из аэропорта Кабула

Эвакуационные рейсы из Афганистана возобновились после взрывов рядом с аэропортом Кабула.

В Сети появилось новое видео из самолета с беженцами. На борту много женщин и детей, в отличие от предыдущих рейсов, на которых были почти одни мужчины.

Сейчас Афганистан можно покинуть только военными самолетами и спецбортами, которые в основном летят в Турцию, Узбекистан и ОАЭ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.