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Секретарь ЦК Объединенной коммунистической партии, внучка премьер-министра Афганистана Мохаммада Юсуфа историк Дарья Митина заявила, что к передаче власти в Афганистане движению "Талибан" (организация запрещена в РФ) могут быть причастны представители Госдепартамента США.

"США наконец-то сбагрили чемодан без ручки. Считаю, что решение о передаче власти "Талибану" было принято в конце 2019 года на уровне Госдепартамента США", – заявила Митина.

"Автором идеи" и главным исполнителем назван Залмай Халилзад, ключевыми исполнителями – экс-госсекретарь США Майк Помпео, экс-посол США в Афганистане Джеймс Каннингем и действующий посол Росс Уилсон. Как полагает историк, решение принимались за спиной американских руководителей государства.

"Президенты США (как Трамп, так и Байден), судя по всему, в суть и детали проекта посвящены не были. Публичный скандал и их взаимные обвинения говорят именно об этом", – подчеркнула эксперт.

Митина отметила, что не последнюю роль в перевороте сыграл союзник движения "Талибан" террористическая организация "Сеть Хаккани" (также запрещена в РФ). К тому же, как уточнила историк, талибов поддержали их соратники в Катаре.

"Основным публичным интерфейсом переворота стал катарский офис "Талибана", а отнюдь не "кандагарская шура". Самую грязную работу, как всегда, выполнила "Сеть Хаккани", которая и сейчас, по мнению экспертов, занимается зачистками и внесудебными расправами", – заключила эксперт.

В середине августа представители радикального движения вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над всей территорией Афганистана.

В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть Афганистан, чтобы избежать кровопролития.