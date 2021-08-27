Выживший при теракте в Кабуле рассказал о подробностях произошедшего

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Выживший при взрыве в аэропорту Кабула рассказал о подробностях трагедии, сообщает Reuters.

По его словам, в момент взрыва он стоял в очереди у одного из входов в аэропорт столицы Афганистана.

"Как будто кто-то убрал почву у меня из-под ног. Мне показалось, что мои барабанные перепонки лопнули и я потерял слух", – рассказал мужчина.

Он сообщил, что в воздухе летали части тел "как во время торнадо".

"Я своими глазами видел конец света", – заявил мужчина.

Ранее сообщалось, что число погибших при взрывах в Кабуле превысило 100 человек. По данным СМИ, ссылающихся на высокопоставленного чиновника афганского Минздрава, жертвами взрывов стали не менее 90 граждан Афганистана. Кроме того, в результате случившегося погибли 13 американских военных.

Взрыв прогремел у ворот международного аэропорта Кабула в четверг, 26 августа. Спустя некоторое время у аэропорта, где собирались американцы, произошел второй взрыв. По данным очевидцев, после него началась перестрелка.

По информации СМИ, взрыв у ворот аэропорта был организован запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство". Взрывное устройство активировал террорист-смертник.