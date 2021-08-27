Число погибших при взрывах в Кабуле превысило 100 – СМИ

Фото: Asvaka news agency

Число погибших при взрывах в Кабуле превысило 100 человек. Такие данные приводит газета Wall Street Journal.

Как пишет СМИ со ссылкой на информацию высокопоставленного чиновника афганского Минздрава, жертвами взрывов стали не менее 90 граждан Афганистана. Кроме того, в результате случившегося погибли 13 американских военных.

Таким образом, при взрывах погибли не менее 103 человек.

26 августа взрыв прогремел у ворот международного аэропорта Кабула. Спустя некоторое время у аэропорта возле отеля, где собирались американцы, произошел второй взрыв. По данным очевидцев, после него началась перестрелка.

По информации СМИ, взрыв у ворот аэропорта был организован запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство". Взрывное устройство активировал террорист-смертник.

Позднее стало известно о еще нескольких взрывах. По информации местного телеканала 1TV, один из них прогремел в трех-четырех километрах от аэропорта.

