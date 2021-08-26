Еще несколько взрывов прогремело в Кабуле и окрестностях – СМИ

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Еще один взрыв прогремел в районе аэропорта Кабула вечером 26 августа. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT.

По данным очевидцев, третий за день взрыв оказался мощным. Информации о пострадавших пока нет.

Официальный представитель запрещенной в России террористической организации "Талибан" Забиулла Муджахид заявил, что движение не контролирует ситуацию в кабульском аэропорту.

"К сожалению, аэропорт Кабула вне контроля Талибана", – сказал он.

Чуть позднее в окрестностях Кабула произошло еще два сильных взрыва, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

26 августа взрыв прогремел у ворот международного аэропорта Кабула. Спустя некоторое время у аэропорта возле отеля, где собирались американцы, произошел второй взрыв. По данным очевидцев, после него началась перестрелка.

Сообщалось, что в результате теракта как минимум 40 человек погибли и около 120 пострадали. Примерно 60% раненых находятся в критическом состоянии.

По информации СМИ, взрыв у ворот аэропорта был организован запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство". Взрывное устройство активировал террорист-смертник.

