Еще несколько взрывов прогремело в Кабуле и окрестностях – СМИ

21:11
Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"
Еще один взрыв прогремел в районе аэропорта Кабула вечером 26 августа. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT.
По данным очевидцев, третий за день взрыв оказался мощным. Информации о пострадавших пока нет.
Официальный представитель запрещенной в России террористической организации "Талибан" Забиулла Муджахид заявил, что движение не контролирует ситуацию в кабульском аэропорту.
"К сожалению, аэропорт Кабула вне контроля Талибана", – сказал он.
Чуть позднее в окрестностях Кабула произошло еще два сильных взрыва, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
26 августа взрыв прогремел у ворот международного аэропорта Кабула. Спустя некоторое время у аэропорта возле отеля, где собирались американцы, произошел второй взрыв. По данным очевидцев, после него началась перестрелка.
Сообщалось, что в результате теракта как минимум 40 человек погибли и около 120 пострадали. Примерно 60% раненых находятся в критическом состоянии.
По информации СМИ, взрыв у ворот аэропорта был организован запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство". Взрывное устройство активировал террорист-смертник.
Более 50 человек пострадали в результате взрывов у аэропорта Кабула
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