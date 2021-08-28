Талибы назвали авиаудар США атакой по территории Афганистана

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Талибы осуждают недавние авиаудары США в Афганистане и считают их атакой по территории Афганистана, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя движения.

Ранее Пентагон сообщил, что американские военные нанесли воздушный удар в провинции Нангархар на востоке Афганистана. С помощью беспилотника им удалось уничтожить двоих высокопоставленных боевиков, участвовавших в планировании операций террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России).

Авиаудар последовал за совершенным 26 августа терактом на территории возле аэропорта Кабула, в котором погибли почти 200 человек, среди которых 13 американских военнослужащих. По информации СМИ, взрыв у ворот аэропорта был организован запрещенной в России террористической группировкой ИГ.

"США должны были предупредить нас, прежде чем совершать авиаудар. Это была очевидная атака по территории Афганистана. Два человека погибли, две женщины и ребенок получили ранения", – заявил представитель движения "Талибан" (запрещено в России).

Он также отметил, что совсем скоро аэропорт Кабула будет под полным контролем США.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили развитие ситуации в Афганистане во время телефонных переговоров. Отмечается, что Лондон и Берлин "согласились с необходимостью в ближайшие недели прикладывать все имеющиеся международные усилия во избежание гуманитарного кризиса в Афганистане".

