Талибы призвали жителей Кабула в ближайшую неделю сдать правительственные машины и оружие

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Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) заявили, что жители Кабула должны за ближайшую неделю сдать им автомобили, оружие и боеприпасы, оставшиеся от правительственных сил. Об этом сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на представителя движения Забихуллу Муджахида.

Талибы также уточнили, что будут принимать меры в отношении тех, у кого обнаружат правительственные автомобили и оружие после установленного срока.

15 августа талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана. Боевики заняли президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

Ранее более 170 человек обратились в посольство России для возвращения из Афганистана. Об эвакуации граждан России, стран ОДКБ и Украины, организованной по поручению президента РФ Владимира Путина, стало известно 25 августа. На четырех самолетах военно-транспортной авиации РФ из Афганистана вывезли более 500 человек.

