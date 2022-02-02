Глава CNN объявил об уходе в отставку из-за романа с коллегой

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Президент CNN Джефф Цукер заявил, что уходит в отставку. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Свое решение он объяснил тем, что своевременно не уведомил руководство о своих отношениях с коллегой, которые, по его словам, развивались по обоюдному согласию. Эта информация раскрылась в ходе расследования в отношении экс-телеведущего Криса Куомо.

"Я признал, что отношения развивались в последние годы. От меня требовалось раскрыть их, когда они начались, но я этого не сделал. Я был неправ", – указал Цукер в своем обращении к сотрудникам телеканала.

Он не стал называть имя коллеги, но по данным телеканала, это директор по маркетингу CNN Эллисон Голласт. Также сообщается, что она продолжит работу в компании.

Пост президента CNN Цукер занял в 2013 году. До этого он порядка 25 лет работал в телекомпании NBC, пройдя путь от рядового сотрудника до главы компании.

В декабре прошлого года телеведущий Крис Куомо был временно отстранен от работы. В отношении него проводилось расследование по факту того, что он помогал своему брату – бывшему губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо – в период разбирательств по делу о домогательствах. Позднее журналиста уволили с CNN.

Ранее Дональд Трамп, находясь на посту президента США, раскритиковал гендиректора CNN Джеффа Закера и призвал уволить его.