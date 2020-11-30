Песков прокомментировал назначение пресс-секретаря Белого дома

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что назначение пресс-секретаря Белого дома является внутренним делом руководства США. Он подчеркнул, что этот вопрос не имеет отношения к Кремлю. Об этом сообщает ТАСС.

"Это выбор главы государства после того, как будут подведены официальные итоги выборов и закончатся все юридические оспаривания", – сказал Песков, комментируя сообщения, что Джозеф Байден планирует назначить Дженнифер Псаки на должность пресс-секретаря Белого дома.

"В целом это вопрос скорее внутренний и вопрос самого господина Байдена, это к Кремлю не имеет никакого отношения", – подчеркнул Песков.

Ранее стало известно о планах Байдена назначить бывшую главу пресс-службы госдепа Дженнифер Псаки на должность пресс-секретаря Белого дома. В штабе кандидата в президенты США сообщали, что на ключевых постах администрации, отвечающих за работу с журналистами, будут работать исключительно женщины.

Дженнифер Псаки известна своими противоречивыми высказываниями. Кроме того, она неоднократно являлась объектом критики и пародий из-за своих оговорок и путаниц, которые допускала при обсуждении вопросов внешней политики.

Ранее Байден представил команду будущих назначенцев в кабинет США. В частности, на должность госсекретаря политик представил Тони Блинкена, а на пост постпреда при ООН – Линду Томас-Гринфилд.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Байден заявил, что одержал на них победу.

