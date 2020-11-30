Байден намерен назначить Псаки пресс-секретарем Белого дома

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Кандидат в президенты США Джозеф Байден намерен назначить бывшую главу пресс-службы госдепа Дженнифер Псаки на должность пресс-секретаря Белого дома.

Как сообщает штаб кандидата в президенты США, на ключевых постах администрации, отвечающих за работу с журналистами, будут работать исключительно женщины.

"Я горд сообщить сегодня о первой команде по коммуникациям, состоящей только из женщин", – приводит слова Байдена РИА Новости.

Дженнифер Псаки известна своими противоречивыми высказываниями. Кроме того, она неоднократно являлась объектом критики и пародий из-за своих оговорок и путаниц, которые допускала при обсуждении вопросов мировой политики.

Псаки также много раз выступала с резкой критикой в адрес России. Свой негативный имидж в российских СМИ она объясняла российской пропагандой.

Ранее Байден представил команду будущих назначенцев в кабинет США. В частности, на должность госсекретаря политик он представил Тони Блинкена, а на пост постпреда при ООН – Линду Томас-Гринфилд.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Байден заявил, что одержал на них победу. При этом кандидат от республиканцев Дональд Трамп намерен отстаивать в суде позицию по поводу голосования.