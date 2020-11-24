Байден представил команду будущих назначенцев в кабинет США

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Кандидат в президенты США Джо Байден представил команду будущих назначенцев в свой кабинет. Об этом сообщает РИА Новости.

На должность госсекретаря политик представил Тони Блинкена, на пост постпреда при ООН – Линду Томас-Гринфилд. Джека Салливана Байден представил будущим советником по национальной безопасности, Алехандро Майоркаса он рассматривает в качестве главы министерства внутренней безопасности, а Джона Керри – ответственным по климату.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Байден заявил, что одержал на них победу. При этом Дональд Трамп намерен отстаивать в суде позицию по поводу голосования.

При этом он попросил свою администрацию начать процесс передачи власти следующей администрации. Глава Белого дома рекомендовал главе Управления по общим вопросам администрации США Эмили Мерфи и членам своей администрации запустить первоначальные процедуры передачи полномочий.