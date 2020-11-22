Путин рассказал, почему не поздравил Байдена

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент России Владимир Путин объяснил, что в вопросах поздравления Москвой победителя на президентских выборах в США нет никакой подоплеки. По его словам, Россия ждет окончания внутриполитического противостояния. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".
"Мы с уважением относимся ко всем: и к действующему президенту Трампу, и к кандидату на эту должность господину Байдену", – пояснил российский лидер.
Президент добавил, что готов сотрудничать с любым представителем, которому окажет доверие американский народ. Для этого нужно дождаться окончательных итогов выборов и признания победы одной из сторон, отметил Путин.
Выборы президента США состоялись 3 ноября. Байден заявил, что одержал победу на выборах. При этом Дональд Трамп намерен отстаивать в суде позицию по поводу голосования на выборах.
В частности, Трамп подал иск в связи с незаконностью подсчета голосов, присланных по почте. Его удовлетворил апелляционный суд Пенсильвании.
Позднее Трамп заявил о победе на выборах в Пенсильвании. Действующий глава Белого дома отмечал, что его сторонникам также не удалось просмотреть 700 тысяч бюллетеней в Филадельфии и Питтсбурге.
Журналист рассказал о ситуации в США после президентских выборов
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