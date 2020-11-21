СМИ назвали имя потенциального главы Госдепа в новой администрации США

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Фото: depositphotos/etienjones
Кандидат в президенты США Джо Байден, предварительно победивший на выборах главы государства, определился с кандидатурой будущего госсекретаря, сообщает издание Hill со ссылкой на осведомленный источник.
"Неясно, кто станет выдвиженцем Байдена, но бывшее официальное лицо администрации (экс-президента Барака) Обамы подтвердило Hill, что Тони Блинкен, дипломат-ветеран и давний союзник Байдена, считается фаворитом на данный пост", – говорится в материале.
Также в качестве потенциальных кандидатов на пост госсекретаря называли сенаторов Криса Куса и Криса Мерфи, бывшего первого замгоссекретаря и посла в России Уильяма Бернса и бывшего советника президента Барака Обамы по нацбезопасности Сьюзан Райс.
Выборы президента США состоялись 3 ноября. Байден заявил, что одержал победу на выборах. При этом Дональд Трамп намерен отстаивать в суде позицию по поводу голосования на выборах.
В частности, Трамп подал иск в связи с незаконностью подсчета голосов, присланных по почте. Его удовлетворил апелляционный суд Пенсильвании.
Позднее Трамп заявил о победе на выборах в Пенсильвании. Действующий глава Белого дома отмечал, что его сторонникам также не удалось просмотреть 700 тысяч бюллетеней в Филадельфии и Питтсбурге.
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