Трамп попросил свою администрацию начать процесс передачи власти Байдену

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Президент США Дональд Трамп попросил свою администрацию начать процесс передачи власти следующей администрации.

Так, Трамп рекомендовал главе Управления по общим вопросам администрации США Эмили Мерфи и членам своей администрации запустить первоначальные процедуры передачи полномочий.

"Я рекомендую Эмили и ее команде делать то, что необходимо относительно первоначальных протоколов. И я сказал своей команде делать то же самое", – написал Трамп в Twitter.

...fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020

Таким образом, Трамп распорядился начать процесс передачи власти демократу Джозефу Байдену.

При этом действующий президент все еще не признал свое поражение на выборах. Он отметил, что готов продолжить судебные тяжбы.

"Мы продолжим <...> борьбу, и я верю, что мы победим", – заявил американский лидер.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Управление по общим вопросам администрации проинформировало штаб Байдена о готовности начать процедуру передачи ему президентской власти.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Байден заявил, что одержал победу на выборах. При этом Трамп заявлял о намерении отстаивать в суде позицию по поводу голосования на выборах.