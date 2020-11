Трамп попросил свою администрацию начать процесс передачи власти Байдену

Президент США Дональд Трамп попросил свою администрацию начать процесс передачи власти следующей администрации.

Так, Трамп рекомендовал главе Управления по общим вопросам администрации США Эмили Мерфи и членам своей администрации запустить первоначальные процедуры передачи полномочий.

"Я рекомендую Эмили и ее команде делать то, что необходимо относительно первоначальных протоколов. И я сказал своей команде делать то же самое", – написал Трамп в Twitter.

...fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same.