Штаб Трампа отзывает иск о нарушениях на выборах в Мичигане

Фото: ТАСС/Evan Vucci/AP

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа отзывает иск о нарушениях на выборах в штате Мичиган после решения комиссии об отказе утвердить результаты подсчета голосов, заявил его адвокат Руди Джулиани.

"Сегодня утром мы отзываем наш иск в Мичигане. Это прямой результат того, что была достигнута цель, которой мы добивались: преждевременная сертификация (результатов) выборов в округе Уэйн остановлена до тех пор, пока жители не смогут убедиться, что каждый законный голос был подсчитан и каждый незаконный голос подсчитан не был", – говорится в заявлении Джулиани, которое цитирует РИА Новости.

В округе Уэйн, в который входит город Детройт, как правило, побеждают демократы. По предварительным данным, кандидат от демократов Джо Байден победил на выборах в Мичигане с отрывом более чем в 150 тысяч голосов.

Ранее Трамп отказался признавать поражение на выборах. По его словам, Джо Байден одержал победу только в глазах лживых СМИ.