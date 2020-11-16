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Политика

02:52

Трамп пообещал подать "большие иски" по выборам президента

за рубежом политика

Фото: POOL/EPA/TASS/Chris Kleponis

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении подать "большие иски" по выборам нового главы государства. Об этом американский лидер написал в своей Twitter-аккаунте.

Трамп отметил, что предыдущие иски по выборам президента подавали свидетели "ужасных злоупотреблений".

"Наши большие иски, показывающие <...> возмущение тем, что делалось для изменения результатов (выборов. – Прим. Ред.), скоро будут поданы!" – пообещал действующий глава государства.

Трамп подчеркнул, что иски покажут неконституционный характер прошедших выборов.

Ранее Трамп отказался признавать поражение на выборах. По его словам, соперник Джо Байден одержал победу только в глазах "лживых СМИ".

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Байден заявил, что одержал победу на выборах. При этом Трамп намерен отстаивать в суде позицию по поводу голосования на выборах.

В частности, Трамп подал иск в связи с незаконностью подсчета голосов, присланных по почте. Его удовлетворил апелляционный суд Пенсильвании.

Кроме того, Трамп попросил остановить пересчет голосов в штате Джорджия. Действующий президент призвал дождаться сверки подписей.

Трамп назвал президентские выборы сфальсифицированными

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