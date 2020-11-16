Трамп пообещал подать "большие иски" по выборам президента

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Фото: POOL/EPA/TASS/Chris Kleponis
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении подать "большие иски" по выборам нового главы государства. Об этом американский лидер написал в своей Twitter-аккаунте.
Трамп отметил, что предыдущие иски по выборам президента подавали свидетели "ужасных злоупотреблений".
"Наши большие иски, показывающие <...> возмущение тем, что делалось для изменения результатов (выборов. – Прим. Ред.), скоро будут поданы!" – пообещал действующий глава государства.
Many of the court cases being filed all over the Country are not ours, but rather those of people that have seen horrible abuses. Our big cases showing the unconstitutionality of the 2020 Election, & the outrage of things that were done to change the outcome, will soon be filed!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020
Трамп подчеркнул, что иски покажут неконституционный характер прошедших выборов.
Ранее Трамп отказался признавать поражение на выборах. По его словам, соперник Джо Байден одержал победу только в глазах "лживых СМИ".
Выборы президента США состоялись 3 ноября. Байден заявил, что одержал победу на выборах. При этом Трамп намерен отстаивать в суде позицию по поводу голосования на выборах.
В частности, Трамп подал иск в связи с незаконностью подсчета голосов, присланных по почте. Его удовлетворил апелляционный суд Пенсильвании.
Кроме того, Трамп попросил остановить пересчет голосов в штате Джорджия. Действующий президент призвал дождаться сверки подписей.
Трамп назвал президентские выборы сфальсифицированными
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