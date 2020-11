Трамп пообещал подать "большие иски" по выборам президента

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении подать "большие иски" по выборам нового главы государства. Об этом американский лидер написал в своей Twitter-аккаунте.

Трамп отметил, что предыдущие иски по выборам президента подавали свидетели "ужасных злоупотреблений".

"Наши большие иски, показывающие <...> возмущение тем, что делалось для изменения результатов (выборов. – Прим. Ред.), скоро будут поданы!" – пообещал действующий глава государства.

Many of the court cases being filed all over the Country are not ours, but rather those of people that have seen horrible abuses. Our big cases showing the unconstitutionality of the 2020 Election, & the outrage of things that were done to change the outcome, will soon be filed!