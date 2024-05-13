13 мая, 12:49Транспорт
Авиасалон МАКС пройдет с 23 по 28 июля
Фото: aviasalon.com
Международный авиационно-космический салон пройдет с 23 по 28 июля. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на организаторов.
В этом году выставку традиционно организует компания "Авиасалон".
До этого в Сети распространилась информация о том, что мероприятие вновь могут отменить. В прошлом году выставка так и не состоялась. При этом причины не уточнялись. Однако организаторы подчеркивали, что с участниками, в том числе зарубежными, работа продолжается.