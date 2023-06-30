Авиасалон МАКС перенесли на 2024 год

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Проведение Международного авиационно-космического салона (МАКС) вместо 2023 года запланировано на 2024 год. Об этом сообщается в пресс-службе МАКС.

Организаторы добавили, что авиасалон также пройдет в 2025 году.

"В настоящее время МАКС продолжает работу с участниками и экспонентами , в том числе среди зарубежных компаний, представляющих дружественные страны", – говорится в сообщении.

Отмечается, что МАКС является местом проведения мировых премьер разработанных в России самолетов, вертолетов, авиационных двигателей, агрегатов и систем, ракет-носителей и космических аппаратов различного класса и назначения.

В 2021 году на МАКС подписали соглашений на 265 миллиардов рублей. Мероприятие проходило 5 дней. В нем приняли участие 831 компания из 56 стран, а программа включила в себя более 100 мероприятий, свыше 350 докладов, которые выслушали 5 тысяч человек.

"Русские витязи" показали сверхманевренные возможности Су-30СМ на авиашоу в Дубае