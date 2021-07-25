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Экономика

19:38

На МАКС-2021 подписали соглашения на 265 млрд рублей, сообщила дирекция

экономика

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Соглашения в общей сложности на 265 миллиардов рублей подписали за время Международного авиационно-космического салона (МАКС), который проходил в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию мероприятия.

Сотрудники дирекции также уточнили, что за 5 дней проведения авиасалона, в нем приняли участие как очно, так и заочно 831 компания из 56 стран, а программа включила в себя более 100 мероприятий, свыше 350 докладов, которые выслушали 5 тысяч человек.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 стартовал в подмосковном Жуковском 20 июля. В первый день мероприятия были представлены первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения, отечественный двигатель для пассажирского самолета МС-21 и другие разработки.

Авиасалон МАКС-2021 завершает работу

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