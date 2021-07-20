Новейший истребитель и беспилотник: что показали в первый день МАКС-2021

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В первый день Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 публике представили первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения, отечественный двигатель для пассажирского самолета МС-21 и другие новинки.

Новейший истребитель Checkmate был презентован Владимиру Путину, который смог его увидеть первым после конструкторов. Президенту рассказали, что самолет разрабатывался с использованием новейших технологий и не имеет аналогов.

При максимальной нагрузке 7,5 тонны истребитель способен развивать скорость два Маха, что превышает 2 тысячи километров в час. Кроме того, он обладает сверхманевренностью и повышенной незаметностью для радаров. Первый полет Checkmate запланирован на 2023 год.

Затем Путин ознакомился с полной линейкой российских вертолетов, от легкого Ансат-М до тяжелого модернизированного Ка-32А11. Машина, которую планируется использовать в МЧС, получила новый двигатель, авионику и мощную систему пожаротушения.



Беспилотник впервые стал участником авиасалона МАКС

Другими громкими новинками авиасалона стали бизнес-версия гражданского лайнера Sukhoi Superjet 100, магистральный самолет МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 и турбовинтовой Ил-114-300, также полностью созданный из российских комплектующих. Этот самолет способен работать практически в любых климатических условиях и в регионах со слаборазвитой аэродромной сетью.

Кроме того, публике был представлен новейший отечественный беспилотник для доставки почты в труднодоступные регионы и легкий многоцелевой самолет "Байкал".

Ранее Владимир Путин заявил, что заключение контрактов на авиакосмическом салоне МАКС-2021 позволяет открывать широкие возможности для совместных проектов и кооперации. Президент назвал МАКС важной и востребованной площадкой, на которой презентуются достижения отечественной и зарубежной авиации.