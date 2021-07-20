Путин рассказал о значении авиасалона МАКС

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Владимир Путин считает, что заключение контрактов на авиакосмическом салоне МАКС-2021 позволяет открывать широкие возможности для совместных проектов и кооперации.

Президент назвал МАКС важной и востребованной площадкой, на которой презентуются достижения отечественной и зарубежной авиации.

"Здесь идут оживленные дискуссии о будущем мирового авиастроения, традиционно предлагается увлекательная летная программа, а заключение контрактов открывает широкие возможности для кооперации и реализации взаимовыгодных проектов", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее на МАКС показали макет новейшего российского спутника наблюдения Земли. Речь идет о новейшем спутнике "Ресурс-ПМ".

Спутники "Ресурс-ПМ" заменят спутники предыдущего поколения "Ресурс-П". Они смогут проводить съемку в видимом и инфракрасном диапазонах. Новые спутники предназначены для создания и обновления топографических карт, контроля загрязнения природной среды, мониторинга природных чрезвычайных ситуаций, экологического мониторинга и поиска нефти, газа и месторождений других полезных ископаемых.