Путин рассказал о значении авиасалона МАКС

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Владимир Путин считает, что заключение контрактов на авиакосмическом салоне МАКС-2021 позволяет открывать широкие возможности для совместных проектов и кооперации.
Президент назвал МАКС важной и востребованной площадкой, на которой презентуются достижения отечественной и зарубежной авиации.
"Здесь идут оживленные дискуссии о будущем мирового авиастроения, традиционно предлагается увлекательная летная программа, а заключение контрактов открывает широкие возможности для кооперации и реализации взаимовыгодных проектов", – приводит его слова РИА Новости.
Ранее на МАКС показали макет новейшего российского спутника наблюдения Земли. Речь идет о новейшем спутнике "Ресурс-ПМ".
Спутники "Ресурс-ПМ" заменят спутники предыдущего поколения "Ресурс-П". Они смогут проводить съемку в видимом и инфракрасном диапазонах. Новые спутники предназначены для создания и обновления топографических карт, контроля загрязнения природной среды, мониторинга природных чрезвычайных ситуаций, экологического мониторинга и поиска нефти, газа и месторождений других полезных ископаемых.
Москвичам раскрыли подробности авиасалона МАКС-2021
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