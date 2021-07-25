Отечественный вертолет Ка-226 может стать беспилотником

Фото: ТАСС/Владислав Карпов
Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" допускает создание новой версии вертолета Ка-226 с системой опционального управления для беспилотных вылетов. Об этом сообщает ТАСС.
"Беспилотник на 1 тысячу килограмм мы, наверное, будем разрабатывать на базе соосной схемы по аналогии с Ка-226", – уточнил директор по маркетингу и развитию бизнеса АО "Вертолеты России" Олег Ландин.
Специалист сослался на удобство модульной конструкции летательного аппарата, которая могла бы упростить разработку.
Ранее "Вертолеты России" в ходе авиасалона МАКС-2021 показали беспилотный вертолет БАС-200. Максимальная взлетная масса данной машины составляет 200 килограммов, а полезная нагрузка – 50 килограммов.
Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 стартовал в подмосковном Жуковском 20 июля. В первый день мероприятия были представлены первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения, отечественный двигатель для пассажирского самолета МС-21 и другие разработки.
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