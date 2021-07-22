Гибридные двигатели и истребитель пятого поколения: что показывают на МАКС-2021

Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Организаторы Международного авиакосмического салона в 2021 году постарались составить полетную программу так, чтобы каждый зритель увидел все самое лучшее.
22 июля над Жуковским пролетел истребитель МиГ-35 поколения 4++. Командир пилотажной группы объявил, что скоро на такие машины пересядут легендарные "Стрижи".
В небо также поднялись "Беркуты" – единственная в мире пилотажная группа, выступающая на ударных вертолетах Ми-28 "Ночной охотник".
Еще одна поднявшаяся в воздух интересная машина – вертолет Ка-62, который, по мнению экспертов, опередил свое время.
В этом году состоялся первый за всю историю авиасалона демонстрационный полет беспилотника. БАС-200 от "Вертолетов России" способен поднимать на борт до 50 килограммов полезной нагрузки.
В небе также появился истребитель пятого поколения Су-57. Интерес к нему уже проявили оборонные ведомства пяти стран.
В рамках авиасалона состоялись презентации и гражданских машин. Одна из наиболее интересных новинок – самолет "Байкал", который должен заменить кукурузник Ан-2.
На базе самолета Як-40 испытывают возможности гибридного авиационного двигателя. При взлете, когда нужна большая мощность, к основному газотурбинному двигателю подключается электрическая силовая установка, что позволяет снизить расход топлива. Вместе с тем удается добиться колоссальной экономии веса.
Турбина в гибридном авиадвигателе работает на керосине и заряжает аккумуляторы, что является новым словом не только в создании силовых установок, но в авиации в целом.
В реактивных системах с запредельными температурами герметичность является вопросом не только мощности, но и безопасности. Для ее обеспечения используют специальные упругие уплотнения, которые на вид напоминают металлические кольца. На самом же деле это продукт уникальной технологии – на стыке материаловедения, гидро- и газодинамики. Гарантирует герметичность любой системы.
Что касается иностранцев, то они наибольший интерес проявляют к Су-30, вертолетам Ми-35М и Ми-17, РЛС "Противник", ПЗРК "Верба".
Авиакосмический салон МАКС-2021 открылся в Жуковском 20 июля, а завершится 25 июля. Владимир Путин назвал МАКС важной и востребованной площадкой, на которой презентуются достижения отечественной и зарубежной авиации.
За первые дни работы салона "Рособоронэкспорт" подписал на МАКС-2021 13 контрактов на поставку вооружений и военной техники на сумму более миллиарда евро.
В Жуковском представили новый истребитель Сheckmate
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