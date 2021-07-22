"Рособоронэкспорт" подписал на МАКС-2021 контракты более чем на 1 млрд евро

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
"Рособоронэкспорт" подписал на МАКС-2021 13 контрактов на поставку вооружений и военной техники на сумму более миллиарда евро. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Александр Михеев, подводя итоги первых дней работы салона.
"Рособоронэкспорт" максимально использовал потенциал МАКС-2021, подписав на полях салона 13 экспортных контрактов на поставку российской продукции военного назначения на сумму более одного миллиарда евро", – цитирует Михеева РИА Новости.
Он уточнил, что в портфель заказов компании вошли самолеты Су-30СМЭ, вертолеты Ми-35М и Ми-17В5, РЛС "Противник-ГЕ", ПЗРК "Верба", а также современные авиационные средства поражения, ряд образцов бронетанковой и автомобильной техники.
Последние годы российское вооружение стабильно экспортируется на сумму порядка 15 миллиардов долларов в год, портфель заказов – около 50 миллиардов долларов. Таким образом, Россия остается вторым после США мировым поставщиком оружия. В то же время разрыв между первым и вторым местом достаточно существенный. В 2020 году Вашингтон экспортировал оружия более чем на 175 миллиардов долларов.
Авиакосмический салон МАКС-2021 открылся в Жуковском 20 июля, а завершится 25 июля. Владимир Путин назвал МАКС важной и востребованной площадкой, на которой презентуются достижения отечественной и зарубежной авиации.
Москвичам рассказали о новинках на МАКС-2021
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