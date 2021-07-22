Москвичам рассказали о представленной на МАКС-2021 технике

11:41
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Помимо новинок самолетной и вертолетной техники, на МАКС-2021 представлен широкий спектр перспективных образцов электронного оборудования, имеющего важное значение для армии и гражданского сектора РФ в контексте импортозамещения. Об этом сообщает RT.
Внимание отраслевых специалистов привлек новейший твердотельный накопитель цифровой и аналоговой информации ТН3.300 разработки АО "Конвед-6 ЛИИ". Он предназначен для испытаний всех видов авиатехники, в том числе военной. ТН3.300 собирает и обрабатывает информацию с установленных на летательных устройствах датчиков, а инженеры в дальнейшем оценивают качество работы узлов, агрегатов и систем опытных воздушных платформ. В перспективе это позволяет вовремя устранять выявленные дефекты.
Конструкторы предприятия сообщили, что ТН3.300 должен быть установлен на прототип тяжелого разведывательно-ударного БПЛА С-70 "Охотник", серийные поставки которого в войска запланированы на ближайшие годы.
"Это полностью российская разработка с российским программным обеспечением. В авиационной промышленности накопитель должен заменить западный KAM-500", – сказал замдиректора по НИОКР и производству "Конвед-6 ЛИИ" Александр Жильцов.
Зеленоградское АО "Научно-технический центр "Элинс" в рамках авиасалона представило систему управления огнем "Витязь". Она состоит из цифрового панорамно-прицельного комплекса "Кречет" и автоматизированных рабочих мест командира и наводчика.
От прочих подобных изделий "Витязь" отличают полностью цифровой формат работы, интеграция элементов искусственного интеллекта, функция дистанционного управления боевым отделением, в том числе по беспроводному каналу связи.
Система предусматривает дублирование механизмов управления. Так, если командир ранен, его может заменить наводчик. Возможна и противоположная смена ролей.
По традиции участниками стали предприятия концерна "Алмаз-Антей" – одного из крупнейших в мире производителей средств ПВО и ракетного вооружения.
В этом году усовершенствованную версию активной радиолокационной головки самонаведения (АРГС) 9Б-1103M-200ПА с дополнительным пассивным каналом представило АО "Московский научно-исследовательский институт "Агат". Ее устанавливают на авиационные ракеты класса "воздух – воздух" для поражения авиатехники, крылатых и противолокационных ракет.
Разработчики пояснили, что 9Б-1103M-200ПА выполняет задачи в режиме "выстрелил – забыл". Это значит, что после предварительного целеуказания и пуска ракета с этой АРГС следует к цели без радиолокационной поддержки.
На Международном авиакосмическом салоне в 2021 году продемонстрировали широкую линейку современных и перспективных авиационных двигателей. Например, на выставке представили полноразмерный макет вспомогательной газотурбинной силовой установки ТА14-114. Это разработка специалистов АО "Научно-производственное предприятие "Аэросила" (Ступино).
ТА14-114 оснащается региональный пассажирский самолет Ил-114-300, первый полет которого состоялся в декабре 2020 года. Самолет стал дебютантом авиакосмического салона в Жуковском.
Конструктор "Аэросилы" Алексей Афанасьев рассказал, что вспомогательная силовая установка дает до 30 кВт энергии и отменяет необходимость запуска маршевого двигателя. Это может пригодиться при проведении кондиционирования салона. В то же время ТА14-114 имеет скромные габариты и без генератора весит всего 65 килограммов.
В числе перспективных изделий "Аэросилы" в рамках авиасалона представлен вспомогательный газотурбинный двигатель ТА18-200Э. Он предназначен для использования на самолетах с электрической тягой (гибридной силовой установкой) и тяжелых крупногабаритных БПЛА.
Авиакосмический салон МАКС-2021 открылся в Жуковском 20 июля, а завершится 25 июля. Владимир Путин назвал МАКС важной и востребованной площадкой, на которой презентуются достижения отечественной и зарубежной авиации.
За первые дни работы салона "Рособоронэкспорт" подписал на МАКС-2021 13 контрактов на поставку вооружений и военной техники на сумму более миллиарда евро.
Москвичам раскрыли подробности авиасалона МАКС-2021
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