Российский самолет с электродвигателем завершил первый полет

Фото: instagram.com/ciam_official/
Российский самолет-лаборатория Як-40ЛЛ совершил первый полет в рамках испытаний на авиасалоне МАКС-2021, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Фонда перспективных исследований.
"Только что на авиасалоне МАКС-2021 состоялся демонстрационный полет самолета Як-40, оснащенного гибридной силовой установкой на основе газотурбинного двигателя и сверхпроводникового электродвигателя. Во время полета самолет включил электрическую силовую установку, – заявили в пресс-службе.
Гибридная силовая установка на основе газотурбинного двигателя и сверхпроводникового электродвигателя дополняет два штатных турбореактивных двигателя. В ее состав входит блок аккумуляторных батарей, электрический двигатель мощностью 500 киловатт и энергоузел для его питания – турбовинтовой двигатель и подключенный к нему электрогенератор.
Испытания этой установки начались в феврале в Новосибирске.
Для проведения летных испытаний один из трех двигателей самолета, расположенных в хвостовой части, заменен на турбовальный газотурбинный двигатель с электрическим генератором, который разработал Центральный институт авиационный моторостроения им. П.И. Баранова (входит в НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского) совместно с Уфимским авиационным техническим университетом. В носу летающей лаборатории также установлен электродвигатель, который использует эффект высокотемпературной сверхпроводимости и криогенную систему.
Ранее стало известно, за первые дни работы салона "Рособоронэкспорт" подписал на МАКС-2021 13 контрактов на поставку вооружений и военной техники на сумму более миллиарда евро. Генеральный директор предприятия Александр Михеев уточнил, что в портфель заказов компании вошли самолеты Су-30СМЭ, вертолеты Ми-35М и Ми-17В5, РЛС "Противник-ГЕ", ПЗРК "Верба", а также современные авиационные средства поражения, ряд образцов бронетанковой и автомобильной техники.
В Жуковском проходит репетиция авиасалона МАКС-2021
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: