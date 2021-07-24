Российский самолет с электродвигателем завершил первый полет

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Российский самолет-лаборатория Як-40ЛЛ совершил первый полет в рамках испытаний на авиасалоне МАКС-2021, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Фонда перспективных исследований.

"Только что на авиасалоне МАКС-2021 состоялся демонстрационный полет самолета Як-40, оснащенного гибридной силовой установкой на основе газотурбинного двигателя и сверхпроводникового электродвигателя. Во время полета самолет включил электрическую силовую установку, – заявили в пресс-службе.

Гибридная силовая установка на основе газотурбинного двигателя и сверхпроводникового электродвигателя дополняет два штатных турбореактивных двигателя. В ее состав входит блок аккумуляторных батарей, электрический двигатель мощностью 500 киловатт и энергоузел для его питания – турбовинтовой двигатель и подключенный к нему электрогенератор.



Испытания этой установки начались в феврале в Новосибирске.

Для проведения летных испытаний один из трех двигателей самолета, расположенных в хвостовой части, заменен на турбовальный газотурбинный двигатель с электрическим генератором, который разработал Центральный институт авиационный моторостроения им. П.И. Баранова (входит в НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского) совместно с Уфимским авиационным техническим университетом. В носу летающей лаборатории также установлен электродвигатель, который использует эффект высокотемпературной сверхпроводимости и криогенную систему.

Ранее стало известно, за первые дни работы салона "Рособоронэкспорт" подписал на МАКС-2021 13 контрактов на поставку вооружений и военной техники на сумму более миллиарда евро. Генеральный директор предприятия Александр Михеев уточнил, что в портфель заказов компании вошли самолеты Су-30СМЭ, вертолеты Ми-35М и Ми-17В5, РЛС "Противник-ГЕ", ПЗРК "Верба", а также современные авиационные средства поражения, ряд образцов бронетанковой и автомобильной техники.