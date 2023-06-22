41,8 млрд рублей выделили на развитие производства Ту-214 – Мишустин

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41,8 миллиарда рублей выделили из Фонда национального благосостояния на строительство среднемагистрального узкофюзеляжного двухдвигательного пассажирского самолета Ту-214. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

На совещании по развитию авиаотрасли он отметил, что решение было согласовано с Владимиром Путиным.

В настоящее время Ту-214 выпускают малой серией на заводе в Казани. Подобные самолеты используют силовые ведомства и летный отряд "Россия", обеспечивающий перелеты первых лиц страны. Несколько Ту-214 используются как бизнес-джеты.

Дальность полета Ту-214 достигает 6,5 тысяч километров, самолет вмещает 210 пассажиров.

Ранее российская авиакомпания "Аэрофлот" предложила внести 99 изменений в дизайн салона самолетов Ту-214. Как отметил гендиректор компании "Центра авиационных технологий и интерьера" (ЦАТИ) Сергей Павлов, дизайн интерьера Ту-214 основан на разработках тридцатилетней давности. Поэтому сейчас возникает запрос на модернизацию салона самолета с учетом современных технологических решений.

В сентябре прошлого года Объединенная авиастроительная корпорация и "Аэрофлот" подписали соглашение о намерениях по приобретению 339 самолетов российского производства. Среди них 40 Ту-214 .

Около 42 млрд рублей направят на серийное производство самолета Ту-214 – Мишустин