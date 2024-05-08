РИА Новости: авиасалон МАКС могут отменить в 2024 году

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Международный авиационно-космический салон (МАКС), который предварительно планировалось провести в конце июля, могут опять отменить. Об этом РИА Новости заявил источник в авиаотрасли.

На вопрос агентства об отмене мероприятия в 2024 году собеседник ответил положительно.

Провести МАКС изначально планировалось в 2023 году, однако его перенесли на 2024-й. Тогда организаторы указали, что с участниками и экспонентами, в том числе среди зарубежных компаний, представляющих дружественные страны, продолжается работа. Причина переноса авиасалона не была названа.

Указывается, что МАКС – место проведения мировых премьер разработанных в РФ самолетов, вертолетов, авиационных двигателей, агрегатов и систем, ракет-носителей и космических аппаратов.

