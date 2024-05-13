Один человек погиб и трое ранены после атаки ВСУ в Курской области

Фото: телеграм-канал "Курская область"

Один человек погиб, еще трое ранены после того, как ВСУ атаковали дронами транспортные средства в Глушковском районе Курской области. Об этом говорится в телеграм-канале правительства региона.

Власти рассказали, что украинские террористы целенаправленно сбросили взрывные устройства на личные автомобили жителей села Попово-Лежачи.

На месте погибла одна женщина. Еще три человека получили ранения. Их доставили в районную больницу, где им окажут медицинскую помощь. Пожарные потушили горящие автомобили.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал, что БПЛА были подавлены на территории Становлянского округа. По его словам, в результате атаки произошло возгорание на территории электроподстанции. Он уточнил, что обошлось без пострадавших.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Черемошном в результате прямого попадания снаряда полностью были разрушены жилой дом, баня и гараж. По словам губернатора, жильцы дома чудом не пострадали.

