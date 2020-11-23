Трампа призвали начать передачу дел Байдену

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Сенатор-республиканец от штата Аляска Лиза Мурковски призвала Белый дом начать процесс передачи дел новой администрации США, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Она также раскритиковала попытки Дональда Трампа найти ошибки в подсчете голосов на выборах президента.

Мурковски напомнила, что действующий глава государства мог через суд подвергнуть сомнению итоги выборов, однако все суды, куда он обратился, не посчитали обоснованными его сомнения.

Помимо этого, сенатор назвала попытку Трампа повлиять на законодателей беспрецедентной и несовместимой с демократическим процессом в США.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Джо Байден заявил, что одержал победу на выборах. При этом Дональд Трамп намерен отстаивать в суде позицию по поводу голосования на выборах.

В частности, Трамп подал иск в связи с незаконностью подсчета голосов, присланных по почте. Его удовлетворил апелляционный суд Пенсильвании.

Позднее Трамп заявил о победе на выборах в Пенсильвании. Действующий глава Белого дома отмечал, что его сторонникам также не удалось просмотреть 700 тысяч бюллетеней в Филадельфии и Питтсбурге.