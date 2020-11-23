Песков рассказал, когда Россия направит поздравление будущему президенту США

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, в каком случае и когда Москва поздравит политика, победившего на американских выборах. По словам представителя Кремля, поздравить можно после официального объявления на пост президента США, сообщает "Газета.ру".
"Должен быть объявлен избранный президент, сам действующий президент должен признать итоги выборов и должны завершиться все судебные иски", – заявил Песков. Он уточнил, что только после этого подведут итоги выборов в Соединенных Штатах.
Представитель Кремля добавил, что сейчас еще не объявили окончательные итоги выборов.
Выборы 46-го президента США прошли 3 ноября. Джо Байден заявил, что одержал победу на выборах. При этом Дональд Трамп будет отстаивать в суде позицию по поводу голосования на выборах.
Ранее Путин рассказал, почему не поздравил Байдена. Российский президент добавил, что готов сотрудничать с любым представителем, которому окажет доверие американский народ.
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