Байден назвал сроки вакцинации граждан США от COVID-19

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Фото: AP/TASS/Carolyn Kaster
Кандидат в президенты США Джозеф Байден назвал сроки вакцинации американцев от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он заявил в ходе телеобращения по случаю Дня благодарения в эфире CNN.
Байден отметил, что в разработке американской вакцины достигнуты серьезные успехи.
"Мы находимся на пути к тому, что первые случаи иммунизации могут произойти в конце декабря – начале января. <...> Появилась надежда, ощутимая надежда, поэтому нужно держаться", – призвал Байден.
Он отметил, что ношение масок, соблюдение безопасного расстояния между людьми и других профилактических мер являются "патриотической обязанностью" граждан США.
"До тех пор пока не будет доступна вакцина, эти меры – наиболее эффективные средства для борьбы с коронавирусом", – пояснил Байден.
Кандидат в президент США пообещал, что он и его команда после принятия власти введут меры, чтобы "обратить вспять нынешнюю ситуацию".
"Больше тестирования, чтобы выявить инфицированных и не допускать распространения вируса, больше защитных средств для предприятий и школ", – анонсировал Байден.
Он добавил, что каждый гражданин США должен присоединиться к борьбе с пандемией.
"Все мы должны нести ответственность за сохранение жизней, делать то, что необходимо для предотвращения распространения коронавируса", – резюмировал Байден.
Ранее Байден рассказал о планах на первые 100 дней президентства. Он заявил, что планирует отменить ряд указов Дональда Трампа.
Выборы 46-го президента США прошли 3 ноября. Байден заявлял, что одержал на них победу. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп отмечал намерение отстаивать в суде свою позицию по поводу голосования.
Штаб Байдена официально назвал кандидатов в администрацию президента
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