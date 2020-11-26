Байден назвал сроки вакцинации граждан США от COVID-19

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Кандидат в президенты США Джозеф Байден назвал сроки вакцинации американцев от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он заявил в ходе телеобращения по случаю Дня благодарения в эфире CNN.

Байден отметил, что в разработке американской вакцины достигнуты серьезные успехи.

"Мы находимся на пути к тому, что первые случаи иммунизации могут произойти в конце декабря – начале января. <...> Появилась надежда, ощутимая надежда, поэтому нужно держаться", – призвал Байден.

Он отметил, что ношение масок, соблюдение безопасного расстояния между людьми и других профилактических мер являются "патриотической обязанностью" граждан США.

"До тех пор пока не будет доступна вакцина, эти меры – наиболее эффективные средства для борьбы с коронавирусом", – пояснил Байден.

Кандидат в президент США пообещал, что он и его команда после принятия власти введут меры, чтобы "обратить вспять нынешнюю ситуацию".

"Больше тестирования, чтобы выявить инфицированных и не допускать распространения вируса, больше защитных средств для предприятий и школ", – анонсировал Байден.

Он добавил, что каждый гражданин США должен присоединиться к борьбе с пандемией.

"Все мы должны нести ответственность за сохранение жизней, делать то, что необходимо для предотвращения распространения коронавируса", – резюмировал Байден.

Ранее Байден рассказал о планах на первые 100 дней президентства. Он заявил, что планирует отменить ряд указов Дональда Трампа.

Выборы 46-го президента США прошли 3 ноября. Байден заявлял, что одержал на них победу. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп отмечал намерение отстаивать в суде свою позицию по поводу голосования.