Трамп пообещал подать иск о фальсификациях на выборах

Фото: ТАСС/Evan Vucci/AP

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время будет подан некий крупный иск о фальсификациях на выборах.

"Наш большой иск, который раскрывает в мельчайших деталях все фальсификации на выборах и, более того, скоро будет подан. Подтасованные выборы!" – написал Трамп в своем Twitter.

Таким образом глава Белого дома отреагировал на результаты опроса, проведенного изданием Politico и компанией Seven Letter Insight. Согласно данным опроса, 79% сторонников действующего президента считают, что выборы были "украдены".

Трамп подчеркнул, что респонденты абсолютно правы.

Участие в опросе, проведенном с 10 по 19 ноября, приняли 1,5 тысячи человек.

Ранее стало известно, что Трамп попросил свою администрацию начать процесс передачи власти следующей администрации. Глава Белого дома рекомендовал главе Управления по общим вопросам администрации США Эмили Мерфи и членам своей администрации запустить первоначальные процедуры передачи полномочий.

При этом действующий президент все еще не признал свое поражение на выборах. Он отметил, что готов продолжить судебные тяжбы.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Байден заявил, что одержал победу на выборах. При этом Трамп заявлял о намерении отстаивать в суде позицию по поводу голосования на выборах.