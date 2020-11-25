Байден рассказал о планах на первые 100 дней президентства

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Политик Джо Байден, который объявил о своей победе на выборах президента США, рассказал, чем будет заниматься первое время на посту. Он поделился планами на первые 100 дней, сообщает телеканал NBC News.

Байден заявил, что будет решать вопросы с миграционной реформой и борьбой с коронавирусной инфекцией.

"Я отправлю в сенат закон об иммигрантах, который откроет путь к получению гражданства для 11 миллионов незарегистрированных человек", – сказал он.

Помимо того, кандидат на президентское кресло уточнил, что планирует отменить ряд указов Дональда Трампа. Байден объясняет, что некоторые из них нанесли ущерб климату и здоровью людей.

Кроме того, Байден пояснил, что не станет инициировать расследование в отношении Трампа, обещая уделить больше времени на возврат американскому обществу уверенности в себе.

Выборы 46-го президента США прошли 3 ноября. Байден говорил, что одержал на них победу. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп намерен отстаивать в суде позицию по поводу голосования.

Ранее Верховный суд Невады утвердил Байдена победителем на выборах. Ему достались все шесть выборщиков от штата.