Байден не собирается инициировать расследование в отношении Трампа

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Кандидат в президенты США Джо Байден сообщил, что не планирует инициировать следствие в отношении действующего руководителя государства Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC.

"Я не буду повторять действия этого президента и пользоваться министерством юстиции, чтобы настаивать на том, что что-то случилось", – пояснил он.

Байден добавил, что свои силы направит на работу. Он собирается вернуть американскому обществу уверенности и знания о том, что люди справятся, пояснил кандидат.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Байден заявил, что одержал на них победу. При этом Дональд Трамп намерен отстаивать в суде позицию по поводу голосования.

При этом он попросил свою администрацию начать процесс передачи власти следующей администрации. Глава Белого дома рекомендовал главе Управления по общим вопросам администрации США Эмили Мерфи и членам своей администрации запустить первоначальные процедуры передачи полномочий.