Байден не собирается инициировать расследование в отношении Трампа

09:23
Фото: ТАСС/Carolyn Kaster/AP
Кандидат в президенты США Джо Байден сообщил, что не планирует инициировать следствие в отношении действующего руководителя государства Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC.
"Я не буду повторять действия этого президента и пользоваться министерством юстиции, чтобы настаивать на том, что что-то случилось", – пояснил он.
Байден добавил, что свои силы направит на работу. Он собирается вернуть американскому обществу уверенности и знания о том, что люди справятся, пояснил кандидат.
Выборы президента США состоялись 3 ноября. Байден заявил, что одержал на них победу. При этом Дональд Трамп намерен отстаивать в суде позицию по поводу голосования.
При этом он попросил свою администрацию начать процесс передачи власти следующей администрации. Глава Белого дома рекомендовал главе Управления по общим вопросам администрации США Эмили Мерфи и членам своей администрации запустить первоначальные процедуры передачи полномочий.
Байден пообещал восстановить уважение к США в мире
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: