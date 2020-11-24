Верховный суд Невады утвердил Байдена победителем на выборах

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Верховный суд Невады утвердил Джо Байдена победителем на выборах президента США. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Таким образом, Байдену достались все шесть выборщиков от штата. Ранее победу Байдена официально подтвердили штаты Пенсильвания и Мичиган.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Байден заявил, что одержал на них победу. Дональд Трамп, в свою очередь, заявлял о намерении отстаивать в суде позицию по поводу голосования на выборах.

При этом он попросил свою администрацию начать процесс передачи власти следующей администрации. Глава Белого дома рекомендовал главе Управления по общим вопросам администрации США Эмили Мерфи и членам своей администрации запустить первоначальные процедуры передачи полномочий.

