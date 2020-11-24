Губернатор Пенсильвании объявил о победе Байдена в штате

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Губернатор ключевого штата Пенсильвания Том Вулф утвердил результаты президентских выборов в штате. Победителем объявлен демократ Джо Байден.

"Сегодня госдепартамент Пенсильвании сертифицировал результаты выборов президента и вице-президента 3 ноября в Пенсильвании. Как требует федеральный закон, я подписал сертификат, удостоверяющий, что выборщики достаются Джо Байдену и Камале Харрис", – написал Вулф в Twitter.

Он поблагодарил официальные лица, которые, по его словам, провели честные и свободные выборы в необычайно трудное время в истории страны. По словам Вулфа, работники на выборах подвергались постоянным нападкам, но действовали достойно и честно.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Байден заявил, что одержал на них победу. Трамп, в свою очередь, заявлял о намерении отстаивать в суде позицию по поводу голосования на выборах.

При этом он попросил свою администрацию начать процесс передачи власти следующей администрации. Глава Белого дома рекомендовал главе Управления по общим вопросам администрации США Эмили Мерфи и членам своей администрации запустить первоначальные процедуры передачи полномочий.