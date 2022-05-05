В Третьяковке рассказали о состоянии картин из коллекции братьев Морозовых

Все 33 картины из коллекции братьев Морозовых, вернувшиеся в Третьяковку из Парижа, находятся в идеальном состоянии. Об этом рассказала гендиректор галереи Зельфира Трегулова.

По ее словам, теперь Третьяковка готова участвовать в выставке Морозовых, которая должна открыться в июне в Пушкинском. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.