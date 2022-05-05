Castrol остановил поставки моторного масла в Россию

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Британский производитель автомобильных масел Castrol прекратил поставки своей продукции в Россию, сообщает "Газета.ру".

Как уточнили в официальных магазинах-партнерах Castrol в РФ, смазочные материалы не поставляются уже около полутора месяцев.

В компании "Центаурус", которая занимается оптовой продажей смазочных материалов в Москве, рассказали, что Castrol остановил отгрузку своей продукции дистрибьюторам в России еще 24 февраля.

"В принципе она так и не восстановлена, и с очень большой вероятностью не возобновится. Пока мы распродаем остатки", – заявили a фирме.

Такую же информацию подтвердили в компаниях "Агреман" из Ярославля и "Мега-Ойл" из Нижнего Новгорода. В сервисном центре российского офиса Castrol сообщили, что официальных релизов об уходе с российского рынка производитель масел не делал, однако продукция не поставляется в связи с проблемами в логистике.

Ранее американский производитель полупроводниковых компонентов Qualcomm прекратил продажи своей продукции в России. В компании объяснили данное решение соблюдением антироссийских санкций на фоне ситуации вокруг Украины.

Иностранные компании начали отказываться от работы в России после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

