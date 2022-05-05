Стартовали съемки второго сезона сериала "Омар в большом городе"

Фото: Мария Артос
Онлайн-кинотеатр KION объявил о старте съемок второго сезона комедийного сериала "Омар в большом городе" по сценарию Ивана Рымарева и Георгия Гигашвили. Сериал является совместным производством KION и холдинга "Москва Медиа".
Новый сезон станет продолжением популярного веб-сериала о приключениях в Москве добродушного парня по имени Омар. Во второй сезон картины войдут восемь 15-минутных серий. Их смогут посмотреть подписчики онлайн-кинотеатра KION. Главные роли в картине исполнят Омар Алибутаев, Олег Верещагин, Анастасия Байкаева и Никита Волков.
"Омар безгранично живой и самостоятельный персонаж, поэтому этот герой покорил огромную зрительскую аудиторию: сериал собрал уже более 50 миллионов просмотров на YouTube. Во втором сезоне у нас будет сквозная история от первой до восьмой серии. Мы приготовили ещё больше юмора! Омар – наш современный Мимино, он очень искренний и добрый человек, который хочет сделать мир вокруг себя лучше. Но, как обычно, мешает цепочка обстоятельств", – рассказал режиссер Дмитрий Грачев.
Согласно сюжету, добродушный Омар из Дагестана приезжает покорять Москву. Он собирается стать настоящим миллионером и доказать родителям, что он достойный сын, которым нужно гордиться. Однако всегда на пути к богатству что-то идет не так, и пока Омар все еще работает в такси и живет в съемной квартире с другом Олегом. Омару не везет и в личной жизни. Так, он мечтает жениться на девушке из хорошей семьи, однако у встретившейся возлюбленной есть уже успешный жених.
В новом сезоне хитрый односельчанин уговаривает Омара вложить деньги в успешное предприятие – старую автомойку-шиномонтаж. Таким образом у Омара начинаются новые приключения и, как всегда, рискованные.
"Омар в большом городе" – это народная комедия с национальным колоритом о "самом добром дагестанце в мире". Прививка юмором против ксенофобии с удивительно доброй интонацией", – заключила креативный продюсер Наталья Исакова.
Ранее в прокат вышел фильм "Ты не будешь в одиночестве" со шведской звездой Нуми Рапас в главной роли. Действие разворачивается в 19 веке в македонской деревне. Древний лесной дух похищает из колыбели маленькую девочку и обращает ее в ведьму. Спустя несколько лет подросшей ведьме становится интересно, что это значит – жить человеческой жизнью. Тогда она начинает убивать местных и принимать их обличье.
Стартовали съемки второго сезона сериала "Омар в большом городе"
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