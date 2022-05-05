Вышел финальный трейлер второй части фильма "Доктор Стрэндж"

Видео: youtube.com/Marvel Entertainment

Вышел финальный трейлер фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" от киностудии Marvel.

Сюжет продолжит линию "Человека-паука: Нет пути домой". Стивен Стрэндж и Алая Ведьма погрузятся в мультивселенную после нарушения магом пространственно-временного континуума.

В главной роли снялся Бенедикт Камбербэтч. Релиз должен был состояться в России 5 мая, однако компания Disney приостановила свою деятельность на территории страны.

Ранее киностудия Lionsgate анонсировала производство приквела серии фильмов "Голодные игры". Картина получила название "Баллада о змеях и певчих птицах". Ожидается, что фильм выйдет в мировой прокат 17 ноября 2023 года.

