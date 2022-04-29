Студия Lionsgate анонсировала приквел "Голодных игр"

Фото: кадр из фильма "Голодные игры"; режиссер – Гэри Росс; производство – Color Force

Киностудия Lionsgate анонсировала производство приквела серии фильмов "Голодные игры". Картина получила название "Баллада о змеях и певчих птицах", сообщает "Газета.ру".

Ожидается, что фильм выйдет в мировой прокат 17 ноября 2023 года. Он будет основан на романе-приквеле к серии книг писательницы Сьюзен Коллинз, который был опубликован в 2020 году. При этом в настоящее время никаких подробностей о сюжете или актерском составе нет.

Экранизации основных романов трилогии – "Голодные игры", "И вспыхнет пламя" и "Сойка-пересмешница" – в общей сложности собрали в прокате 3 миллиарда долларов.

Накануне был раскрыт подзаголовок сиквела фантастического фильма "Аватар". Как рассказал режиссер и сценарист картины Джеймс Кэмерон, проект будет представлен как "Аватар: Путь Воды".