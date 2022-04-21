Релиз "Человека-паука: Через вселенные" перенесли на июнь 2023 года

Фото: производство – Sony Pictures Animation/кадр из мультфильма "Человек-паук: Через вселенные 2"; режиссер – Жоаким Душ Сантуш, Кемп Пауэрс, Джастин Томпсон
Релиз "Человека-паука: Через вселенные" перенесли на 2 июня 2023 года. Премьера должна была состояться 7 октября нынешнего года, сообщает "Газета.ру".
Ожидается, что третья часть мультфильма выйдет 29 марта 2024 года в форматах премиум-класса и IMAX. Создателями картины стали Хоаким Дос Сантос, Кемп Пауэрс и Джастин К. Томпсон.
Первый мультфильм, который вышел в 2018 году, собрал в мировом прокате более 375 миллионов долларов. По сюжету подросток из Нью-Йорка Майл Моралес объединяется с человеками-пауками из других измерений для борьбы с общим врагом.
Ранее стало известно, что мультфильм "Энканто" студии Disney получил премию "Оскар" в номинации "Лучший анимационный фильм". Конкуренцию составляли мультфильмы "Лука", "Райя и последний дракон", "Митчеллы против машин" и "Побег".
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