Релиз "Человека-паука: Через вселенные" перенесли на июнь 2023 года

Фото: производство – Sony Pictures Animation/кадр из мультфильма "Человек-паук: Через вселенные 2"; режиссер – Жоаким Душ Сантуш, Кемп Пауэрс, Джастин Томпсон

Релиз "Человека-паука: Через вселенные" перенесли на 2 июня 2023 года. Премьера должна была состояться 7 октября нынешнего года, сообщает "Газета.ру".

Ожидается, что третья часть мультфильма выйдет 29 марта 2024 года в форматах премиум-класса и IMAX. Создателями картины стали Хоаким Дос Сантос, Кемп Пауэрс и Джастин К. Томпсон.

Первый мультфильм, который вышел в 2018 году, собрал в мировом прокате более 375 миллионов долларов. По сюжету подросток из Нью-Йорка Майл Моралес объединяется с человеками-пауками из других измерений для борьбы с общим врагом.

Ранее стало известно, что мультфильм "Энканто" студии Disney получил премию "Оскар" в номинации "Лучший анимационный фильм". Конкуренцию составляли мультфильмы "Лука", "Райя и последний дракон", "Митчеллы против машин" и "Побег".

